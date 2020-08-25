Знаменита модель Емілі Ратажковскі стала відомою у всьому світі завдяки інстаграм-блогу, який вона регулярно наповнює еротичними світлинами. Схоже, зірка вирішила віддати данину соцмережі та набила татуювання в честь назви своєї сторінки.

Татуювання emrata, яке є однойменним до назви її інстаграм-сторінки, з'явилось на поясниці Емілі Ратажковскі. Зірка неодмінно вирішила продемонструвати усьому світу, що її тіло тепер прикрашає надпис із символічним для неї підтекстом.

До слова Емілі Ратажковскі засвітила апетитні оголені сідниці у мінісукні: провокативні фото



Сексуальне татуювання Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

"Хотіла б я вам сказати, що вона назавжди", – таємничо підписала фото Емілі. Ймовірно, таке татуювання є тимчасовим, але воно викликало не менший захват у її підписників. Спокуслива світлина, на якій модель повністю оголена лежить на білій постільній білизні, розбурхала уяву прихильників. Фанати засипали її приємними коментарями та деяк навіть зізнались, що самі б мріяли про таке татуювання з її ім'ям або нікнеймом.

24 серпня в мережі з'явилось ще одне її фото, на якому Ратажковскі спокусливо позує у короткому білому топі, що підкреслює її пишні груди без білизни. На знімку жінка виглядала дуже домашньою та умиротвореною. "Понеділок", – лаконічно підписала знімок модель.

Для перегляду всіх фотографій гортайте праворуч: