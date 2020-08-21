Успішна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі продовжує розбурхувати публіку спекотними світлинами. У мережі з'явилося декілька провокативних фото, де зірка позувала в екстремально короткій мінісукні та засвітила пружні сідниці.

Емілі Ратажковскі незмінно доводить, що є однією з найвідвертіших моделей сучасності. Вона активно публікує звабливі кадри та не соромиться хизуватися оголеним тілом. На її особистій інстаграм-сторінці вкотре з'явилися декілька пікантних світлин.

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Цього разу модель вразила екстравагантністю. Вона позувала у надзвичайно короткій сукні з принтом зебри. Чорно-біле вбрання обтисло її апетитні форми та гарно підкреслило їх. А також воно ледь приховало пружні сідниці Емілі, які вона показала на камеру. Знаменитість поєднала сексуальний look з червоними босоніжками на підборах.

Волосся голлівудська зірка зібрала у хвіст. Яскравим доповненням її образу став ковбойський капелюх, що мав такий самий принт, як і сукня, та довгі блискучі сережки. На обличчі Емілі зробила звичний макіяж з акцентом на очах та коричневою помадою на губах. Улюблениця мільйонів звабливо дивилася в камеру, демонструючи пристрасть.

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