Успішна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі засвітила пишні оголені груди у спокусливому бікіні. Проте вбрання було настільки відвертим, що увагу привертають також інші інтимні місця знаменитості. Серія еротичних фото розбурхала мережу.

Знаменитість продовжує рекламувати нову колекцію купальників власного бренду Inamorata. Вона вже позувала у спекотній фотосесії, а тепер постає у новинках на пляжах. Увагу привертає надзвичайна відвертість вбрання, адже воно справді приголомшує шанувальників Ратажковскі. На особистій інстаграм-сторінці вона вкотре поширила декілька провокативних кадрів.

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Емілі потішила фанатів сексуальними знімками. 29-річна модель еротично позувала на пляжі на тлі безмежного океану та білого пісочку. Вона одягнула бірюзове мінібікіні, яке ледь прикривало її інтимні місця. Звісно, що ракурси знімання були не менш сексапільними, як сама Ратажковскі.

Ідеальне тіло знаменитості викликало захоплення у її підписників. Вона також не забула і про лаконічні прикраси, які додали аутфіту жіночності. Модель прикрасила шию мінімалістичними золотими підвісками, а вуха – великими сережками-кільцями. Волосся зірка зібрала до верху і воно гарно майоріло на вітрі. На обличчі вона зробила легкий макіяж з акцентом на очах, нафарбувавши вії тушшю.

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