Успешная американская актриса и модель Эмили Ратаковски засветила пышную обнаженную грудь в соблазнительном бикини. Однако наряд был настолько откровенным, что внимание привлекают также другие интимные места знаменитости. Серия эротических фото взбудоражила сеть.

Знаменитость продолжает рекламировать новую коллекцию купальников собственного бренда Inamorata. Она уже снялась в жаркой фотосессии, а теперь предстает в новинках на пляжах. Внимание привлекает чрезвычайная откровенность наряда, ведь он действительно ошеломляет поклонников Ратаковски. На личной инстаграм-странице она в очередной раз выложила несколько провокационных кадров.

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Эмили порадовала фанатов сексуальными снимками. 29-летняя модель эротично позировала на пляже на фоне безбрежного океана и белого песка. Она надела бирюзовое мини-бикини, которое едва прикрывало ее интимные места. Конечно, ракурсы съемки были не менее сексапильными, как сама Ратаковски.

Идеальное тело знаменитости вызвало восторг у ее подписчиков. Она также не забыла и о лаконичных украшениях, которые добавили аутфиту женственности. Модель украсила шею минималистичными золотыми подвесками, а уши – большими серьгами-кольцами. Волосы звезда собрала к верху и они красиво развевались на ветру. На лице она сделала легкий макияж с акцентом на глазах, накрасив ресницы тушью.

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