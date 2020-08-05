Американская актриса и модель Эмили Ратаковски отправилась на пикник с возлюбленным. Для романтического вечера она выбрала платье с цветочным принтом, которое хорошо подчеркнуло ее пышный бюст.

Эмили Ратаковски относится к самым откровенным моделям современности. Она демонстрирует свою привлекательность, представая перед камерами в эротических купальниках, в минимальном количестве одежды или же вообще без нее. Даже в красивых платьях звезда умеет подчеркнуть прелести своего тела. На ее личной странице в инстаграме появилась очередная серия горячих фотографий.

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Во время пикника Эмили позировала в легком летнем платье на бретелях с цветочным принтом. У наряда было довольно пикантное декольте и оно акцентировало внимание на пышной груди знаменитости. Ратаковски позировала, лежа на пледе, а ее муж в то время делал эротические фотографии. Платье было довольно короткой длины, что позволило звезде похвастаться длинными стройными ногами.

Волосы модель уложила ровно, сделала легкий макияж, подчеркнув натуральную красоту. Завершила летний аутфит минималистичными золотыми подвесками.

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Похоже, что такая фотосессия пришлась по душе фанатам Ратаковски, ведь за несколько дней они лайкнули ее почти миллион раз. Сообщение сильно выделяется среди предыдущих, где Эмили активно рекламировала новую коллекцию купальников собственного бренда.