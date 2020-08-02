29-летняя американская модель Эмили Ратажковски для похода в кофейню выбрала блузку с сексуальным декольте. Знаменитость решила не надевать нижнее белье, поэтому в таком образе похвасталась пышной обнаженной грудью.

Звезда неустанно доказывает, что является одной из самых откровенных моделей современности и демонстрирует идеальное тело. Она уверена в себе и, не стесняясь, появляется на публике в соблазнительных аутфитах, которые потом показывает на личной инстаграм-странице.

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Эмили часто позирует в эротических фотосессиях или рекламных кампаниях. Однако она также любит посидеть в уютном кафе и насладиться прекрасным временем с любимым или подругами. На днях звезда пообедала на террасе атмосферного кафе, где похвасталась стильным образом.

Манящий look Ратажковски состоял из коричневого кроптопа с длинными рукавами и сексуальным декольте, что сделало акцент на пышной груди. Также американка была одета в белую мини-юбку с принтом, что выгодно подчеркнула ее длинные стройные ноги.

Модель дополнила свой образ многочисленными украшениями: золотым кулоном на тоненьких цепочках, кольцами и массивными золотыми серьгами-кольцами. Волосы звезда собрала в пучок, оставив лишь две пряди, которые спадали на лицо и добавляли образу романтичности. Последним шармом аутфита стал естественный макияж, подчеркнувший красоту знаменитости.

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