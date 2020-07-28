29-летняя американская модель примерила на себе новые купальники собственного бельевого бренда Inamorata. Эмили Ратаковски появилась в провокационных бикини она наделала шума в сети, засветив безупречное тело во всей красе.

Три года назад модель с мировым именем основала собственный бренд белья и купальников, который за годы существования достиг успеха и признания. Процветание Inamorata объяснить легко, ведь именно владелица Эмили Ратаковски становится лицом коллекций и демонстрирует стильные модели на собственном идеальном теле. В Инстаграме звезда показала очередное бикини и вызывала восхищение аудитории.

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На фото Эмили Ратаковски позирует в купальнике нюдового цвета. Вместо привычных бретелек или завязок бюстгальтер на резинках, поэтому выгодно подчеркнет любое декольте. Пышная грудь модели выглядели очень пикантно, а трусики на резинках с массивными завязками не помешали показать в кадре как тонкую хрупкую талию, так и подкаченные ягодицы.

С распущенными волосами и украшениями Эмили Ратаковски позировала возле дома на фоне тропического сада. Соблазнительные линии ее тела понравились пользователям сети, которые не прекращают любоваться безупречной фигурой знаменитости.



Эмили Ратаковски в провокационных бикини / Фото Instagram / @inamoratawoman

Стоит отметить, что на странице бренда Inamorata звезда показала не менее откровенные бикини из новой коллекции. Она сексуально позировала в голубом и оранжевом купальниках на завязках из новой коллекции, в которых ни одна красавица не останется незамеченной на пляже.