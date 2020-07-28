29-річна американська модель приміряла на собі нові купальники власного білизняного бренду Inamorata. Емілі Ратажковскі постала у провокативному бікіні вона наробила шуму в мережі, адже засвітила бездоганне тіло у всій красі.

Три роки тому модель зі світовим ім'ям заснувала власний бренд білизни й купальників, який за роки існування досягнув успіху й визнання. Процвітання Inamorata пояснити легко, адже саме власниця Емілі Ратажковскі стає обличчям колекцій та демонструє стильні моделі на власному ідеальному тілі. В інстаграмі зірка показала чергове бікіні й викликала захоплення аудиторії.

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На фото Емілі Ратажковскі позує в купальнику нюдового кольору. Замість звичких бретелей чи зав'язок бюстгальтер на резинках, тому вигідно підкреслить будь-яке декольте. Пишні груди моделі виглядали дуже пікантно, а трусики на резинках з масивними зав'язками не завадили показати в кадрі як тонку тендітну талію, так і підкачені сідниці.

З розпущеним волоссям і прикрасами Емілі Ратажковскі позувала поблизу будинку на тлі тропічного саду. Звабливі лінії її тіла захопили користувачів мережі, які не припиняють милуватися бездоганною фігурою знаменитості.



Емілі Ратажковскі в провокативному бікіні / Фото Instagram / @inamoratawoman

Варто зазначити, що на сторінці бренду Inamorata зірка показала не менш відверті бікіні з нової колекції. Вона сексуально позувала в блакитному й оранжевому купальниках на зав'язках з нової колекції, у яких жодна красуня не залишиться непоміченою на пляжі.