Американська акторка та модель Емілі Ратажковскі продовжує публікувати еротичні фото, на яких демонструє свої принади. Днями вона поширила в мережі гарячу світлину, де показала оголені сідниці.

Емілі Ратажковскі неодноразово ставала обличчям рекламних кампаній власного бренду нижньої білизни Inamorata. Вона активно просувала різноманітні новинки, публікувала надзвичайно еротичні світлини на особистій сторінці в інстаграмі. Цього разу вона показала, як на тілі виглядає красивий купальник із нової колекції.

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Модель поширила фотографію, яку зробила на подвір'ї розкішного особняку. Вона позувала, сидячи на тлі великого басейну, спиною до камери. Знаменитість була одягнена у сексуальний та, водночас, ніжний білий купальник, верх якого зав'язувався на спині на бантик. Низ продемонстрував усю звабливість моделі, адже оголив її апетитні сідниці.

Волосся зірка тримала рукою зверху, щоб показати красиву спинку. Її вуха прикрашали довгі висячі сережки золотистого кольору. У публікації Емілі зазначила, що наступного тижня презентує прихильницям цілу колекцію нових купальників для спекотного літа.

Пропонуємо переглянути добірку подібних кадрів Емілі Ратажковскі, де вона у сексуальних бікіні, що ледь прикривають інтимні зони, хизується спокусливими оголеними формами.