Американская актриса и модель Эмили Ратаковски продолжает публиковать эротические фото, на которых демонстрирует свои прелести. На днях она распространила в сети горячую фотографию, где показала обнаженные ягодицы.

Эмили Ратаковски неоднократно становилась лицом рекламных кампаний собственного бренда нижнего белья Inamorata. Она активно продвигала различные новинки, публиковала чрезвычайно эротические фотографии на личной странице в инстаграме. На этот раз она показала, как на теле выглядит красивый купальник из новой коллекции.

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Модель распространила фотографию, которую сделала во дворе роскошного особняка. Она позировала, сидя на фоне большого бассейна, спиной к камере. Знаменитость была одета в сексуальный и, одновременно, нежный белый купальник, верх которого завязывался на спине на бантик. Низ продемонстрировал всю привлекательность модели, ведь обнажил ее аппетитные ягодицы.

Волосы звезда держала рукой сверху, чтобы показать красивую спинку. Ее уши украшали длинные висячие серьги золотистого цвета. В публикации Эмили отметила, что на следующей неделе представит поклонницам целую коллекцию новых купальников для жаркого лета.

Предлагаем посмотреть подборку подобных кадров Эмили Ратаковски, где она в сексуальных бикини, едва прикрывающем интимные зоны, щеголяет соблазнительными обнаженными формами.