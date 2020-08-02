29-річна американська модель Емілі Ратажковскі для походу в кав'ярню обрала блузку з сексуальним декольте. Знаменитість вирішила не одягати нижню білизну, тому у такому образі похизувалася пишними оголеними грудьми.

Зірка невпинно доводить, що є однією із найвідвертіших моделей сучасності і демонструє ідеальне тіло. Вона впевнена в собі та, не соромлячись, з'являється на публіці в спокусливих аутфітах, які потім показує на особистій інстаграм-сторінці.

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Емілі часто позує в еротичних фотосесіях чи рекламних кампаніях. Проте вона також полюбляє посидіти у затишній кав'ярні та насолодитися чудовим часом із коханим або подругами. Днями зірка пообідала на терасі атмосферного кафе, де похизувалася стильним образом.

Звабливий look Ратажковскі складався із коричневого кроптопу з довгими рукавами та сексуальним декольте, що зробило акцент на пишних грудях. Також американка була одягнена у білу мініспідницю з принтом, що вигідно підкреслила її довгі стрункі ноги.

Модель доповнила свій образ численним прикрасами: золотим кулоном на тоненьких ланцюжках, каблучками та масивними золотими сережками-кільцями. Волосся зірка зібрала у пучок, залишивши лише два пасма, які спадали на обличчя і додавали образові романтичності. Останнім шармом аутфіту став природний макіяж, що підкреслив природну вроду знаменитості.

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