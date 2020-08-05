Американська акторка та модель Емілі Ратажковскі відправилася на пікнік з коханим. Для романтичного вечора вона обрала сукню з квітковим принтом, яка гарно підкреслила її пишний бюст.

Емілі Ратажковскі належить до найвідвертіших моделей сучасності. Вона демонструє свою звабливість, постаючи перед камерами в еротичних купальниках, у мінімальній кількості одягу або ж взагалі без нього. Навіть у красивих сукнях зірка вміє підкреслити принади свого тіла. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явилася чергова серія гарячих світлин.

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Під час пікніка Емілі позувала у легкій літній сукні на бретелях з квітковим принтом. Вбрання мало досить пікантне декольте та закцентувало увагу на пишних грудях знаменитості. Ратажковскі позувала, лежачи на пледі, а її чоловік в той час робив еротичні світлини. Look був досить короткої довжини, що дало змогу зірці похизуватися довгими стрункими ногами.

Волосся модель вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж, підкресливши натуральну вроду. Завершила літній аутфіт мінімалістичними золотими підвісками.

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Схоже, що така фотосесія припала до душі фанатам Ратажковскі, адже за декілька днів вони вподобали її майже мільйон разів. Допис значно виділявся від попередніх, де Емілі активно рекламувала нову колекцію купальників власного бренду.