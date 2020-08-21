Успешная американская актриса и модель Эмили Ратаковски продолжает будоражить публику жаркими фотографиями. В сети появилось несколько провокационных фото, где звезда позировала в экстремально коротком мини платье и засветила упругие ягодицы.

Эмили Ратаковски неизменно доказывает, что является одной из самых откровенных моделей современности. Она активно публикует соблазнительные кадры и не стесняется щеголять голым телом. На ее личной инстаграм-странице в очередной раз появились несколько пикантных фотографий.

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На этот раз модель поразила экстравагантностью. Она позировала в очень коротком платье с принтом зебры. Черно-белый наряд обтягивал ее аппетитные формы и хорошо подчеркнул их. А также он едва скрыл упругие ягодицы Эмили, которые она показала на камеру. Знаменитость объединила сексуальный look с красными босоножками на каблуках.

Волосы голливудская звезда собрала в хвост. Ярким дополнением ее образа стала ковбойская шляпа, имевшая такой же принт, как и платье, и длинные блестящие серьги. На лице Эмили сделала привычный макияж с акцентом на глазах и коричневой помадой на губах. Любимица миллионов обольстительно смотрела в камеру, демонстрируя страсть.

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