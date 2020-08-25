Знаменитая модель Эмили Ратаковски стала известной во всем мире благодаря инстаграм-блогу, который она регулярно наполняет эротическими фотографиями. Похоже, звезда решила отдать дань соцсети и набила татуировку в честь названия своей страницы.

Татуировки emrata, которое является одноименным с названием ее инстаграм-страницы, появилось на пояснице Эмили Ратаковски. Звезда непременно решила продемонстрировать всему миру, что ее тело теперь украшает надпись с символическим для нее подтекстом.

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Сексуальная татуировка Ратаковски / Instagram / @emrata

"Хотела бы я вам сказать, что она навсегда", – таинственно подписала фото Эмили. Вероятно, такая татуировка временная, но она вызвала не меньший восторг у ее подписчиков. Соблазнительная фотография, на которой модель полностью обнаженная лежит на белом постельном белье, взбудоражила воображение поклонников. Фанаты засыпали ее приятными комментариями и некоторые даже признались, что сами бы мечтали о такой татуировке с ее именем или никнеймом.

24 августа в сети появилось еще одно ее фото, на котором Ратаковски соблазнительно позирует в коротком топе, подчеркивающем ее пышную грудь без белья. На снимке женщина выглядела очень домашней и умиротворенной. "Понедельник", – лаконично подписала снимок модель.

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