Акторка Талула Вілліс, яка є молодшою донькою Брюса Вілліса і Демі Мур, епатувала у мережі. 26-річна дівчина опублікувала фото, на якому постала повністю голою.

Знімок з'явився на інстаграм-сторінці Талули та одразу ж розбурхав мережу. Та, ймовірно, через політику соцмережі щодо еротичних кадрів, фото упродовж доби зникло із її блогу.

Спекотно Повністю оголена Ешлі Грем позувала для глянцю з сином: фото 18+

Перед камерою Талула Вілліс постала повністю голою. На провокативному знімку вона начебто вішала картину, обернувшись спиною до камери. Відтак всі прихильники доньки Брюса Вілліса і Демі Мур могли побачити її оголені сідниці.



Талула Вілліс повністю оголилась перед камерою / Фото Instagram / @buuski

Через надмірну відвертість кадру мало хто звернув увагу, що вкінці дивану сидить улюблений собака Талули Вілліс. Саме йому дівчина присвятила еротичний допис, привітавши Туту з 2-им днем народження.

"З днем народження, королево світу! Туч, ти точно не собака! Якщо ви спілкуєтеся зі мною і у вас була можливість зустрітися з цією ошуканкою, то мені не потрібно багато говорити. Я вітаю тебе, моя дитинко", – написала Талула Вілліс.

Спекотні фото доньки Брюса Вілліса і Демі Мур

Талула – молодша донька акторів Брюса Вілліса і Демі Мур. Після розлучення батьків у 2000 році вона залишилась жити із зірковою мамою в Лос-Анджелесі. Зростала Талула зі своїми сестрами – Румер і Скаут Ларою.

Наразі дівчина оселилась у власному будинку в Каліфорнії, де проводить час зі своїм бойфрендом фотографом і режисером Діллоном Бассом. Ймовірно, він і є автором пікантних світлин, які можна побачити на сторінці Талули Вілліс. Журналісти LIfeStyle 24 підібрали 5 сексуальних кадрів дівчини, опублікованих за час карантину.