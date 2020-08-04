Актриса Талула Уиллис, которая является младшей дочерью Брюса Уиллиса и Деми Мур, эпатировала в сети. 26-летняя девушка опубликовала фото, на котором предстала полностью обнаженной.

Снимок появился на инстаграм-странице Талулы и сразу же взбудоражил сеть. Но, вероятно, из-за политики соцсети относительно эротических кадров фото в течение суток исчезло из ее блога.

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Перед камерой Талула Уиллис предстала полностью обнаженной. На провокационном снимке она якобы вешала картину, обернувшись спиной к камере. Таким образом все поклонники дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур могли увидеть ее обнаженные ягодицы.



Талула Уиллис полностью обнажилась перед камерой / Фото Instagram / @buuski

Из-за чрезмерной откровенности кадра мало кто обратил внимание, что в конце дивана сидит любимая собака Талулы Уиллис. Именно ей девушка посвятила эротическое сообщение, поздравив Туту со 2-м днем рождения.

"С днем рождения, королева мира! Туч, ты точно не собака! Если вы общаетесь со мной, и у вас была возможность встретиться с этой обманщицей, то мне не нужно много говорить. Я поздравляю тебя, моя детка", – написала Талула Уиллис.

Знойные фото дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур

Талула – младшая дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур. После развода родителей в 2000 году она осталась жить со звездной мамой в Лос-Анджелесе. Росла Талула со своими сестрами – Румер и Скаут Ларой.

Сейчас девушка поселилась в собственном доме в Калифорнии, где проводит время со своим бойфрендом фотографом и режиссером Диллоном Бассом. Вероятно, он и является автором пикантных фотографий, которые можно увидеть на странице Талулы Уиллис. Журналисты LIfeStyle 24 подобрали 5 сексуальных кадров девушки, опубликованных за время карантина.