Дотримуйтесь цих правил поливу фіалки, щоб рослина цвіла цілий рік

Фіалка – популярна кімнатна рослина. Адже вона може цвісти протягом цілого року. Ця квітка не любить прямих сонячних променів. Її варто ставити на підвіконня, яке виходить на західну або східну сторону. Кімната повинна бути добре освітлена.

Деякі власники фіалок бояться, що надлишок вологи може нашкодити рослині. Як же правильно поливати квітку, читайте далі.

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Як правильно поливати фіалку

Фахівці кажуть, що фіалки потребують обприскування, яке допомагає забирати пил з листя. Адже у природі рослина отримує вологу від звичайного дощу.

Проте обприскувати фіалки слід правильно. Найперше, слідкуйте за тим, щоб вода не була холодною. Крім того, щільно закрийте або прикрийте вікна у приміщенні. Адже ця рослина не любить протягів. Також важливо, щоб на листя не потрапляли сонячні промені. Спершу фіалка повинна добре висохнути.

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