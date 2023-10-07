Добрива для смородини: чим підживити кущі на зиму

Досвідчені садівники наголошують, що про майбутній урожай смородини необхідно дбати заздалегідь. У жодному разі не можна залишати кущі на зимівлю, не піджививши їх.

Тож якщо хочете отримати хороший урожай смородини, обов'язково підживлюйте її восени. Які ж добрива краще обрати, розповідаємо далі.

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Які добрива обрати для осінньої підгодівлі смородини

Фахівці зазначають, що найкраще для підгодівлі смородини підходять органічні добрива. Зокрема, перегній, компост і пташиний послід. Їх потрібно внести до настання перших заморозків.

Окрім того, під час осіннього підживлення варто використовувати мінеральні добрива. Підійдуть засоби з калієм, кальцієм і фосфором.

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Не рекомендують удобрювати смородинові кущі на зиму азотними добривами. Вони стимулюють ріст молодих пагонів, це небезпечно, з урахуванням майбутніх заморозків. Внаслідок такої підгодівлі можете залишитися без врожаю взагалі.

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Чим підживити смородину восени / "Дачний діапазон"