Так что если хотите получить хороший урожай смородины, обязательно подпитывайте ее осенью. Какие же удобрения лучше выбрать, рассказываем дальше.

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Какие удобрения выбрать для осенней подкормки смородины

Специалисты отмечают, что лучше всего для подкормки смородины подходят органические удобрения. В частности, перегной, компост и птичий помет. Их нужно внести до наступления первых заморозков.

Кроме того, во время осенней подкормки следует использовать минеральные удобрения. Подойдут средства с калием, кальцием и фосфором.

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Обратите внимание! Не рекомендуют удобрять смородиновые кусты на зиму азотными удобрениями. Они стимулируют рост молодых побегов, это опасно с учетом будущих заморозков. В результате такой подкормки можете остаться без урожая вообще.

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Чем подкормить смородину осенью / "Дачный диапазон"