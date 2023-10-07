Так что если хотите получить хороший урожай смородины, обязательно подпитывайте ее осенью. Какие же удобрения лучше выбрать, рассказываем дальше.
Кстати говоря Чем подкормить малину на зиму: названы 3 лучших удобрения
Какие удобрения выбрать для осенней подкормки смородины
Специалисты отмечают, что лучше всего для подкормки смородины подходят органические удобрения. В частности, перегной, компост и птичий помет. Их нужно внести до наступления первых заморозков.
Кроме того, во время осенней подкормки следует использовать минеральные удобрения. Подойдут средства с калием, кальцием и фосфором.
А вы знали? Можно ли обрезать яблоню в октябре: уже известны лучшие сроки
Узнайте также Только 3 нюанса: как правильно выбрать чеснок для посадки
Чем подкормить смородину осенью / "Дачный диапазон"