Важную роль играет правильная подкормка. Как и чем именно удобрять малину осенью для получения хорошего урожая, рассказываем дальше.

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Подкормка малины осенью

Опытные садоводы отмечают, что в осенний период необходимо уделить особое внимание кустам малины. В частности, бережно поработать возле них.

Это растение после плодоношения может сильно ослабнуть и нуждаться в минеральной подкормке. Впрочем, перед тем как вносить удобрения, осторожно уберите все сорняки. Кроме того, нужно разрыхлить землю.

Лучше всего вносить под кусты органические удобрения. Они содержат практически все необходимые микроэлементы для восстановления малины. Такая подкормка готовит ее к продолжительной и холодной зиме. Кроме того, происходит накопление витаминов, которые понадобятся для формирования новых побегов и плодоношения.

Так вот, лучшими удобрениями для малины считают:

перегной. Он сохраняет зимой корни от холода, а еще прибавляет силы весной во время активного роста. Рекомендуют использовать перегной из расчета 5 килограммов на 1 квадратный метр земли;

компост. Не только удобряет, но и убивает разные бактерии, которые могут привести к заболеванию малины. Лучше всего делать его из разных сорняков, опавших листьев или отходов из овощей;

торф. Однако самостоятельно данное удобрение вносить не рекомендуют, ведь в нем значительно меньше минеральных веществ.Лучше делать это вместе с перегноем или компостом.

Также часть садоводов используют куриный помет. Его вносят в жидком виде и разравнивают поверхность грунта.