Важливу роль відіграє правильне підживлення. Як і чим саме удобрювати малину восени для отримання гарного врожаю, розповідаємо далі.

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Підгодівля малини восени

Досвідчені садівники наголошують, що в осінній період необхідно приділити особливу увагу кущам малини. Зокрема, дбайливо попрацювати біля них.

Ця рослина після плодоношення може сильно ослабнути та потребувати мінеральної підгодівлі. Втім, перед тим, як вносити добрива, обережно приберіть всі бур'яни. Окрім того, треба розпушити землю.

Найкраще вносити під кущі органічні добрива. Вони містять практично всі необхідні мікроелементи для відновлення малини. Така підгодівля готує її до тривалої і холодної зими. Окрім того, відбувається накопичення вітамінів, що знадобляться для формування нових пагонів і плодоношення.

Так-от, найкращими добривами для малини вважають:

перегній. Він зберігає взимку коріння від холоду, а ще додає сили навесні під час активного росту. Рекомендують використовувати перегній з розрахунку 5 кілограмів на 1 квадратний метр землі;

компост. Не тільки удобрює, а й вбиває різні бактерії, що можуть привести до захворювання малини. Найкраще робити його з різних бур'янів, опалого листя чи відходів з овочів;

торф. Однак, самостійно дане добриво вносити не рекомендують, адже в ньому значно менше мінеральних речовин. Натомість краще робити це разом з перегноєм або компостом.

Також частина садівників використовують курячий послід. Його вносять у рідкому вигляді та розрівнюють поверхню ґрунту.