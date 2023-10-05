Чеснок бывает двух видов: ярый и озимый. Ярый обычно сажают весной, а вот озимый – осенью. Есть такое мнение, что именно зимний чеснок дает больший урожай. К тому же он более устойчив к болезням и вредителям. А вот как выбрать чеснок для посадки – расскажет 24 Канал.

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Как выбрать качественный чеснок для посадки

При выборе чеснока для посадки нужно обратить внимание на некоторые вещи. Потому что от этого зависит, каким будет будущий урожай.

Оцените размер и вес;

выясните, насколько посадочный материал устойчив к внешним факторам;

зубцы чеснока должны быть здоровыми и без пятен.



Здоровые зубцы чеснока / Фото "Земляк"

Зимние сорта чеснока считаются более мощными из-за их крепкой оболочки. Ярый чеснок тоже неплох и он долго стоит, но с виду мельче.

Какой бы сорт чеснока ни был, зубцы должны быть ровными и неповрежденными.

Чем больше зубцы, тем больше будут корни, которые будут больше питать растение полезными веществами. В таком случае урожай будет лучше.

Обработка чеснока перед посадкой

Головки чеснока стоит замочить в растворе на основе фурацилина. Две таблетки вещества следует уложить в 1 литр воды. Оставляем на 45 минут. Таким образом, из чеснока выйдут все вредные микроорганизмы. Далее головки нужно сушить 3-4 дня. Потом разделяем их на зубцы.

Идеальный посадочный материал имеет особый вид. Зубцы округлые, без острых концов, сужаются к верхушке. Посадочный материал оставляют на время, чтобы созрел. Когда будете сажать зубцы, то следует добавлять в ямы пепел или песок. Это сбережет их от гниения.