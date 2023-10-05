Часник буває двох видів: ярий та озимий. Ярий зазвичай садять навесні, а от озимий – восени. Є така думка, що саме зимовий часник дає більший врожай. До того ж він більш стійкий до хвороб і шкідників. А от як обрати часник для посадки – розповість 24 Канал.

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Як обрати якісний часник для посадки

Під час вибору часнику для посадки треба звернути увагу на деякі речі. Бо від цього залежить, яким буде майбутній урожай.

Оцініть розмір та вагу;

з'ясуйте, наскільки посадковий матеріал стійкий до зовнішніх чинників;

зубці часнику повинні бути здоровими та без плям.



Здорові зубці часнику / Фото "Земляк"

Зимові сорти часнику вважаються потужнішими через їхню міцну оболонку. Ярий часник теж непоганий і він довго стоїть, але на вигляд дрібніший.

Який би сорт часнику не був, зубці мають бути рівними та непошкодженими.

Чим більші зубці, тим більшими будуть коріння, яке буде більше живити рослину корисними речовинами. У такому випадку урожай буде кращим.

Обробка часнику перед посадкою

Головки часнику варто замочити в розчині на основі фурациліну. Дві таблетки речовини слід покласти в 1 літр води. Залишаємо на 45 хвилин. Таким чином, з часнику вийдуть всі шкідливі мікроорганізми. Далі головки треба сушити 3-4 дні. Тоді розділяємо їх на зубці.

Ідеальний посадковий матеріал має особливий вигляд. Зубці округлі, без гострих кінців та звужуються до верхівки. Посадковий матеріал залишають на певний час, щоб визрів. Коли будете садити зубці, то варто додавати в ями попіл або пісок. Це вбереже їх від гниття.