Якщо таке трапилось, ймовірно, ви допустили якусь помилку під час зберігання урожаю. І часто це зовсім прості та очевидні речі, на які просто не звернув вчасно увагу. Які помилки роблять городники під час зберігання картоплі – розкаже 24 Канал.

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Типові помилки під час зберігання картоплі

Деякі городники вважають, що картоплю не варто перебирати, бо таким чином пошкоджуються плоди. Але робити це просто необхідно, тому що хворі картоплини будуть заражати всі інші. Їх треба неодмінно позбутися. Ознакою гнилі буде неприємний запах та мушки.



Гнилі картоплини / Фото Agrarii.com

Переважно урожай картоплі зберігають в коморі чи в підвалі. Але в кого немає таких приміщень, ставлять плоди в лоджію або на балкон. І тут є певні особливості, які треба врахувати.

Балкон чи лоджію треба підготувати до зберігання картоплин, бо там бувають перепади температури, через що урожай псується. Тому плоди треба покласти в дерев'яні ящики. Можна туди засипати суху тирсу.



Картопля в ящиках / Фото Klioma-service.in.ua

Картоплю не варто тримати разом з іншими овочами. Виняток – це буряк, можна поєднати їх в одній місткості. Це не лише економить місце: буряк добре поглинає вологу, чим вбереже картоплини від гниття. У жодному разі не зберігайте картоплю разом з яблуками, бо вони виділяють газ – етилен, який прискорює дозрівання інших плодів.

Зверніть увагу, що плоди з червоними плямками, вибоїнами, пошкодженнями, не підлягають зберіганню. Ви просто втратите час і місце. Тримати довго можна лише якісні та здорові картоплини.

Фахівці радять не ставити на зберігання ранні сорти картоплі. Попри те, що вони смачні та люди їх люблять, такі плоди довго не зберігають, максимум – до листопада. Після цього вони будуть проростати. Тому їх потрібно з'їсти до кінця осені.