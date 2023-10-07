Тож якщо хочете отримати хороший урожай смородини, обов'язково підживлюйте її восени. Які ж добрива краще обрати, розповідаємо далі.
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Які добрива обрати для осінньої підгодівлі смородини
Фахівці зазначають, що найкраще для підгодівлі смородини підходять органічні добрива. Зокрема, перегній, компост і пташиний послід. Їх потрібно внести до настання перших заморозків.
Окрім того, під час осіннього підживлення варто використовувати мінеральні добрива. Підійдуть засоби з калієм, кальцієм і фосфором.
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Чим підживити смородину восени / "Дачний діапазон"