З Днем Конституції України: патріотичні привітання у картинках
День Конституції України традиційно відзначають 28 червня. Це великий день для всіх українців, адже ми знаємо, якою ціною нам дається кожна перемога.
Власна Конституція – головний закон держави, який Україна отримала аж через 5 років після здобуття незалежності. Цьому передували 23 години суперечок та дискусій між депутатами у Верховній Раді. І 28 червня 1996 року це таки сталось. 24 Канал зібрав добірку красивих привітань до Дня Конституції України.
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Картинки-привітання з Днем Конституції України
З Днем Конституції / Фото Mfa.gov.ua
З Днем Конституції / Фото Dp.gov.ua
З Днем Конституції / Фото Dv.gov.ua
З Днем Конституції / Фото Київводфонд
З Днем Конституції / Фото "Радіо Максимум"