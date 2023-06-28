Собственная Конституция – главный закон государства, который Украина получила только через 5 лет после обретения независимости. Этому предшествовало 23 часа споров и дискуссий между депутатами в Верховной Раде. И 28 июня 1996 года это произошло. 24 Канал собрал подборку красивых поздравлений ко Дню Конституции Украины.

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Картинки-поздравления с Днем Конституции Украины



С Днем Конституции / Фото Mfa.gov.ua



С Днем Конституции / Фото ПНУ



С Днем Конституции / Фото Dp.gov.ua



С Днем Конституции / Фото ВОВ



С Днем Конституции / Фото Dv.gov.ua



С Днем Конституции / Фото Киевводфонд



С Днем Конституции / Фото "Радио Максимум"



С Днем Конституции / Фото Smad.vin.gov.ua