Власна Конституція – головний закон держави, який Україна отримала аж через 5 років після здобуття незалежності. Цьому передували 23 години суперечок та дискусій між депутатами у Верховній Раді. І 28 червня 1996 року це таки сталось. 24 Канал зібрав добірку красивих привітань до Дня Конституції України.

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Картинки-привітання з Днем Конституції України



З Днем Конституції / Фото Mfa.gov.ua



З Днем Конституції / Фото ПНУ



З Днем Конституції / Фото Dp.gov.ua



З Днем Конституції / Фото ВОВ



З Днем Конституції / Фото Dv.gov.ua



З Днем Конституції / Фото Київводфонд



З Днем Конституції / Фото "Радіо Максимум"



З Днем Конституції / Фото Smad.vin.gov.ua