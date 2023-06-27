Конституція – основний закон нашої держави, який врегульовує норми права, проголошує демократичні цінності та рівність усіх громадян перед законом. Коли святкують День Конституції в 2023 році – підкаже 24 Канал.

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Дата дня Конституції України

День Конституції традиційно відзначають 28 червня. Раніше цей день завжди був державним вихідним. Втім, цього року через війну, яку Росія розпочала проти України, відпочивати ми не будемо. Адже в країні діє воєнний стан, який скасовує святкові та неробочі дні.

День Конституції є символом демократичних цінностей, прав людини та законності в Україні. Це також нагадує нам про важливість дотримання конституційних принципів та норм у суспільстві.

Відзначаючи цей день, українці насамперед згадують тих, хто бореться за незалежність нашої держави проти російської агресії. Це десятки тисяч чоловіків і жінок, які кожного дня під обстрілами та бомбардуванням, ризикують своїм життям, щоб Україна була вільною державою. Пам'ятаймо про них та допомагаймо, хто чим може, щоб вже в наступному році святкувати День Конституції під мирним небом.