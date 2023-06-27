Конституція – основний закон нашої держави, який регулює норми права, проголошує демократичні цінності та рівність усіх громадян перед законом. Коли святкують День Конституції у 2023 році – підкаже 24 Канал .

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Дата дня Конституції України

День Конституції традиційно відзначають 28 червня . Раніше цей день завжди був державним вихідним. Втім, цього року через війну, яку Росія розпочала проти України, відпочивати ми не будемо. Адже в країні діє військовий стан, який скасовує святкові та неробочі дні.

День Конституції – символ демократичних цінностей, прав людини та законності в Україні. Це також нагадує нам про важливість дотримання конституційних принципів та норм у суспільстві.