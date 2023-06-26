Імена київських князів міцно вкоренилися в українській історії та культурі: зараз вони є звичайними та доступним всім. Вони мають потужні корені й значення. 24 Канал розповість більше.

До теми Топ-7 розкішних імен, які мають популярність у світі

Імена київських князів

Олег – ім'я скандинавського походження. Воно сформувалось від імені Helgi, що означає "священний" або "святий". З німецької мови має переклад "світлий", "ясний", "щасливий".

Князь Олег почав єднати слов’янські племена в єдину державу – Київську Русь. Його прозвали Віщим, а сам Олег зробив Київ "матір’ю городів руських", тобто, давньоукраїнських. Підкорював різні племена: древлян, сіверян, радимичів, в’ятичів, хорватів, дулібів. З ними Олег відправився у похід на Царгород в 907 році.



Князь Олег / Фото "Спадщина предків"

Ігор – ім'я з 2 основами, утворене від скандинавського імені Ingvarr. Корінь "Ing" означає скандинавського бога достатку, а "varr" – об'єкт, який охороняють. Тобто, переклад: "той, що охороняється Інгом".

У момент, коли деревляни хотіли позбутися впливу Київської Русі, князь Ігор підкорив їх, встановивши ще більший податок. У 941 та 944 роках він провів 2 походи на Константинополь. Перший був невдалим, а другий – закінчився мирною угодою, за якою руські купці повинні були платити данину Візантії. Водночас Ігор пообіцяв, що не буде нападати на їхні землі.



Князь Ігор / Фото "Преса"

Ольга – жіночий варіант чоловічого імені Олег. Бере початок від староскандинавського імені Helga, сформованого від слова "helgi". Це означає "священний", "святий".

Княгиня Ольга зупинила повстання деревлян та змусила їх знову підкорюватись Києву. Вона запровадила конкретний розмір податку, щоб не виникало нових повстань. У 946 році Ольга відвідала Константинополь, налагодивши відносини між Візантією та Київською Руссю. Також княгиня прийняла християнську віру.



Княгиня Ольга / Фото My Ukraine

Святослав – поширене слов'янське ім'я, яке утворене від слів "святий" і "слава". Має значення "свята слава".

Князь Святослав попереджав своїх ворогів фразою "Іду на ви!", щоб вони були в курсі його нападу. У 965 році провів похід на Хозарський каганат, що закінчився поразкою для столиці цієї держави. Мета походів Святослава була зміцнити Київську Русь та отримати нові торгові шляхи на Кубані, в Приазов’ї та Подонні.



Князь Святослав / Фото My Ukraine

Володимир – давньослов'янське ім'я, що перекладається як "той, хто володіє світом".

Князь Володимир прославився тим, що охрестив Київську Русь та запровадив тут християнство. Він звів чимало міст-фортець та зміцнив кордони України-Русі. Володимир провів важливі реформи у всіх сферах життя держави. Зміцнював центральну владу та об'єднував східнослов'янські землі навколо Києва.



Князь Володимир / Фото My Ukraine

Ярослав – ім'я слов'янського походження, сформоване з 2 основ: "яр" – тобто, "ярий" та "слав" – "слава)". Маємо значення "славний" або "ярий славою".



Князь Ярослав Мудрий / Фото My Ukraine

Князь Ярослав розгромив печенігів, які напали на Київську Русь у 1036 році. Його прозвали Мудрим, бо оформив норми тогочасного права в збірник законів "Руська правда". Він розширював кордони Київської Русі. За його правління збудували Золоті ворота, Храм Святої Софії, першу бібліотеку. Ярослава Мудрого прозвали тестем Європи за блискучу зовнішньополітичну діяльність: одружував своїх дітей на впливових дипломатах, зміцнюючи відносини Русі та інших держав.