Деякі маловживані імена мають глибокі культурні або історичні коріння. Вони переважно пов'язані з літературою, народними традиціями або історичними постатями. Які чоловічі імена українського походження є маловживаними – розкаже 24 Канал.

До теми Щось нестандартне: 6 жіночих імен, які не закінчуються на а і я

Маловживані чоловічі імена: перелік

Гордій має кілька версій походження. За першою – від селянина, який став царем Фрігії – стародавньої держави в Азії. Його значення – "цар", "повелитель", "господар". Втім існує думка, що це слов’янське ім’я, що у перекладі – "гордий". Третій варіант передбачає, що воно сформувалось від грецького імені Горгій, що означає "грізний", "швидкий".

Радослав – чоловіче ім'я, похідне від слов'ян. Має дві основи: "рад" і "слав". Тобто, означає "радіти славі" або "радити чи сприяти славі". Популярною жіночою формою імені є Радослава.

Святогор – походить з східнослов’янської міфології. У билинному епосі так звали богатиря, який жив у горах. Їх називали Святими. Цей богатир мав велетенську силу, але не знаходив, де її використовувати. Тож за легендою, так і залишився самотнім на все життя.

Яків – українське чоловіче, утворене на основі Біблії. Адже Яків був одним із трьох праотців-патріархів періоду формування заповіту між Богом та народом. Саме ім'я давньоєврейського походження, що перекладають як "п'ята".

Бажен – чоловіче ім'я, яке походить ще з часів Київської Русі. Трактується як "бажаний", "милий", або "бажане дитя". Жіночою формою імені є Бажена.

Цвітан – доволі рідкісне ім'я, яке в наш час годі почути. Але воно – українське, утворене від слова "цвіт". У давнину ним називали хлопчиків, які народились у цвітні (сучасний – квітень).