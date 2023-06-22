Деякі батьки шукають ім'я, яке має цікаве звучання або звертають увагу на мелодійність. Є ще один цікавий метод – обирати імена, які не закінчуються на а і я. А які ж саме – підкаже 24 Канал.

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Жіночі імена, які не закінчуються на а і я

Любов – ім'я, батьківщиною якого є Греція. У грецькій мові це ім'я та слово любов мають однакове значення. Лінгвісти називають таке перенесення з однієї мови в іншу –калькуванням. Таким чином, Любов – означає "любов".

Ніно – похідне від старого слов'янського слова "ninati" що означає "мрійник" або "мрія". Найвідоміша представниця цього імені – Свята Ніна ввела християнство в Грузії.

Маріам – це ім'я, яке сформувалось з давньоєврейської мови й трактується по-різному: "відкинута", "гірка", "сумна", "пані".

Елізабет – також давньоєврейського походження. Слово "elisheva" у перекладі означає "присяга" або "присягаюся Богом". Воно дуже поширене серед християн, адже Єлизавета була матір'ю святого Івана Хрестителя.

Марлен – утворилось від поєднання 2 імен: давньоєврейського "Марія" та німецького "Магдалена". Його можна часто почути в давньотюркських діалектах. Ім'я перекладається як "краса", "симпатія".

Жаклін – походить із Франції. Це жіноча форма чоловічого імені Жак. Його значення – "переслідує", "витісняє" або "обганяє".