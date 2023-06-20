Психологи переконані, що ім'я людини впливає на її характер, темперамент і поведінку. 24 Канал підкаже, які імена для хлопчиків і дівчаток є популярними у 2023 році.
До теми З паризьким шиком: 8 жіночих і чоловічих імен, популярних у Франції
Популярні імена для дітей у 2023 році
Маргарита – з давньогрецької мови означає "перлина".
Інна – з давньонімецької "сильна вода", "буйний потік".
Микола – з грецької "улюбленець народу" або "переможець народів".
Василина – означає "цариця", "правителька".
Серафим – з давньоєврейського "вогняний".
Віта – на латині "життя".
Тимур – з тюркської "залізний", "стійкий".
Олександра – має грецьке коріння та означає "хоробра захисниця".
Віталій – римського походження, "життєздатний", "той, що дає життя".
Сергій – з латинської мови "високий", "знатний".