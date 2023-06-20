Психологи переконані, що ім'я людини впливає на її характер, темперамент і поведінку. 24 Канал підкаже, які імена для хлопчиків і дівчаток є популярними у 2023 році.

До теми З паризьким шиком: 8 жіночих і чоловічих імен, популярних у Франції

Популярні імена для дітей у 2023 році

Маргарита – з давньогрецької мови означає "перлина".

Інна – з давньонімецької "сильна вода", "буйний потік".

Микола – з грецької "улюбленець народу" або "переможець народів".

Василина – означає "цариця", "правителька".

Серафим – з давньоєврейського "вогняний".

Віта – на латині "життя".

Тимур – з тюркської "залізний", "стійкий".

Олександра – має грецьке коріння та означає "хоробра захисниця".

Віталій – римського походження, "життєздатний", "той, що дає життя".

Сергій – з латинської мови "високий", "знатний".