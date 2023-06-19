Ім'я Марія має біблійне походження й вважається одним з найпоширеніших та найбільш універсальних імен у світі. Що воно означає та коли Дні ангела Марії – розкаже 24 Канал.

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Походження та значення імені

Марія – жіноче ім'я, що утворилось від єврейського Міріам, яке згадується ще в Старому Завіті. Воно має кілька варіантів перекладів: "гірка", "відкинута", "сумна", "пані". Воно поширене у багатьох християнських країнах Європи, Африки та Америки.



Діва Марія / Фото "Дивен Світ"

Мати Ісуса Христа називалась Марією. У Біблії згадуються інші жінки з цим іменем, наприклад, Марія Магдалина та Марія Клеопова. Тому й воно набуло такої популярності серед християн.

Коли Дні ангела

Іменини Марії відзначають за церковним календарем чи не найбільше разів у рік. Зокрема, Марій можна привітати у такі дати:

8, 12 і 31 січня;

8, 19 і 25 лютого;

2 і 20 березня;

2, 5, 14, 17 і 25 квітня;

3, 10, 16 і 17 травня;

5, 11, 15, 17, 20, 22 і 24 червня;

2, 17 і 25 липня;

4, 18, 22 і 24 серпня;

28 вересня;

2, 11 та 21 жовтня,

11 листопада,

15 грудня.

Характер Марії

Попри свою впевненість та зовнішню суворість, Марії роблять багато добрих вчинків та часто допомагають іншим людям. Зазвичай Марії є інтровертами та не люблять гучні компанії. Вони краще нададуть перевагу відпочинку наодинці з улюбленою книжкою.

Жінки з цим іменем витрачають багато часу на догляд за собою, бо їм важливо мати бездоганний вигляд. Такого ж порядку вони дотримуються вдома: все завжди має блищати. Вони люблять заводити домашніх улюбленців та вирощувати рослини.

Для Марій окрім роботи, важливо відчувати себе корисними. Тому вони багато часу та зусиль витрачають на благодійність: допомагають нужденним та займаються волонтерством.