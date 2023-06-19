Имя Мария носит библейское происхождение и считается одним из самых распространенных и универсальных имен в мире. Что оно означает и когда Дни ангела Марии – расскажет 24 Канал.

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Происхождение и значение имени

Мария – женское имя, образовавшееся от еврейского Мириама, упоминавшегося еще в Ветхом Завете. Оно имеет несколько вариантов переводов: "горькая", "отвергнутая", "печальная", "госпожа". Оно распространена во многих христианских странах Европы, Африки и Америки.



Дева Мария / Фото "Чудесен Мир"

Мать Исуса Христа называлась Марией. В Библии упоминаются другие женщины с этим именем, например, Мария Магдалина и Мария Клеопова. Поэтому и оно приобрело такую ​​популярность среди христиан.

Когда Дни ангела

Именины Марии отмечают по церковному календарю несколько раз в год. В частности, Марий можно поздравить в следующие даты:

8, 12 та 31 января;

8, 19 та 25 февраля;

2 и 20 марта;

2, 5, 14, 17 и 25 апреля;

3, 10, 16 и 17 мая;

5, 11, 15, 17, 20, 22 и 24 июня;

2, 17 и 25 июля;

4, 18, 22 и 24 августа;

28 сентября;

2, 11 и 21 октября,

11 ноября,

15 декабря.

Характер Марии

Несмотря на свою уверенность и внешнюю суровость, Марии совершают много добрых поступков и часто помогают другим людям. Обычно Марии интроверты и не любят громкие компании. Они лучше предпочтут отдых наедине с любимой книгой.

Женщины с этим именем тратят много времени на уход за собой, потому что им важно выглядеть безупречно. Такого же порядка они соблюдают дома: все всегда должно блестеть. Они любят заводить домашних питомцев и выращивать растения.

Для Марий кроме работы важно чувствовать себя полезными. Поэтому много времени и усилий тратят на благотворительность: помогают нуждающимся и занимаются волонтерством.