На образование имен во многом влияли войны, происходившие на территории Франции. Именно поэтому в список вошли заимствованные имена из других стран, которые французы немного переделывали. 24 Канал подскажет красивые имена французского происхождения для женщин и мужчин.

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Французские имена для женщин

Вивьен – имеет 2 версии происхождения. Первое, что Vivien образовалось от латыни от слова "vivus", что означает "живой", "живое". А другой вариант предполагает, что имя французского происхождения: Vivianne переводится как "жизненный" или "энергичный".

Имя Николь является одним из популярнейших имен во Франции. Это женская версия мужского имени Николя. Николь в переводе звучит "победительница народов".

Люси – французское имя, сформировавшееся от латинского Люсинда. Корень "люкс" означает "свет". Оно приобрело популярность в европейских странах от римлян и норманнов во время завоеваний.

Женевьева – имя французского происхождения, корни которого уходят в кельтские племена. Трактуется как "белая волна", "белый дух", "честная". Это прототип английского имени Дженнифер.

Французские имена для мужчин

Популярное французское имя Жерар имеет немецкие корни. Это французская версия имени Герард или Герхард, состоящая из 2 частей: "ger" - "копье" и "hart, hard" - "сильный, стойкий, отважный". Имя Жерар переводят как "отважный копьеносец".

Шарль – французская вариация немецкого имени Карл, что означает "муж", "мужчина". Английская версия этого имени – Чарльз.

Тьерри – французское мужское имя, образованное от немецкого Теодориха и похожего ему Дитрих и Дитер. В английском языке имеет форму Дерека и Деррика. Значит "король наций".

Жан – очень распространенное имя во Франции, превращенное из иудейского имени Йоханан, что означает "Господь помиловал" или "Бог милосердный".