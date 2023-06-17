Краткие имена имеют простую структуру, что делает их легкими для произношения. Также их легко запомнить и не нужно сокращать. 24 Канал подскажет самые интересные варианты кратких имен для девушек и парней.

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Короткие женские имена

Лара – это сокращенная форма имени Лариса. Происходит из одноименного города в Греции языка. Оно означает "защитную силу дома".

Вера – это одно из тех редких имен, которые звучат и переводятся одинаково. Оно образовалось из Греции и означает "вера".

Что касается имени Адель, то до сих пор точно неизвестно, французского или немецкого оно происхождение. Имеет значение "благородный род, семья".

Лейла – это короткое арабское, трактуемое как "женщина, родившаяся ночью".

Короткие мужские имена

Юрий – мужское имя, являющееся славянским вариантом древнегреческого имени Георгий, состоящее из 2 частей: ge – "земля" и ergon – "работа". То есть, означает "земледельец", "плугатор" или "хлебороб".

Для желающих максимально короткое имя подойдет Иоанн. Считается, что оно сформировалось от другого имени Иоанн. Оно означает "Бог милостивый".

Глеб – имя, причастное к старославянским словам "глуба" или "глоба" (жердь). Имя образовалось в Скандинавии и означает "любимец богов".

Илья – это славянская форма древнееврейского имени Илиаху. Оно имеет значение "Яхве – мой Бог".