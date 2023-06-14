Женщины по имени Дария всегда достойно принимают жизненные вызовы и уверенно чувствуют себя в любых ситуациях. А что значит это имя и когда Дни ангела Дарии – подскажет 24 Канал.

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Значение и происхождение имени

Дарья имеет два варианта происхождения. Первая состоит в том, что оно образовалось от древнеперсидского имени Дарайавауш и уходит от персидского императора Дария. В этом случае, имя означает "владычица блага" или "победительница".

По второй версии, Дарья имеет славянское происхождение от имен Дарена и Дарья и означает "дарованная".

Когда Дни ангела

По церковному православному календарю Дарии празднуют именины 8 раз в год:

14 марта;

1 апреля;

4 апреля;

5 июня;

10 августа;

23 сентября;

17 августа;

18 августа.

Характер Дарии

Дарии владеют особым артистизмом: хотят всегда быть в центре внимания и управлять процессом. Это очень самостоятельные женщины с высокой самооценкой.

Они характеризуются организованностью и умением поддерживать порядок как в доме, так и на работе. В то же время, в компании друзей создают веселую атмосферу и поддержать в нелегкую минуту.

Для них большую роль играет духовность поэтому они часто проводят время на природе или по новой книге дома. Дарьи ценят домашний уют, тепло и свою семью и готовы пожертвовать своими интересами ради семьи.