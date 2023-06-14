Украинцы все больше возвращаются к своим традициям и обычаям и выбирают имена для своих детей, имеющих древнюю историю. 24 Канал расскажет, какие редкие украинские имена снова становятся популярными.

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Редкие украинские имена

Рута – имя еврейского происхождения, означающее подруга или рыжеватая. Рута считается ценным лекарственным растением полезных свойств.

Мира – древнее славянское имя, которое происходит от слова "мир" и имеет значение "мирное" или "ладное".

Ориана – дословно "орианская женщина", "орийка". В украинской мифологии Ориана была страной пахарей. Иногда это имя трактуют как древнее название Украины. Также Ориана была богиней утренней звезды в римской мифологии.

Зореслава – женская форма мужского старинного имени Зореслав. Образовалось от 2 слов "звезда" и "слава". То есть, имеет значение "озаренная славой" или "славящая звезды".

Весна – славянского происхождения, что означает самое время года. Это имя символизирует пробуждение природы после зимы, начало чего-то нового. Оно связано с ростом, расцветом и возобновлением.

Трояна – женская форма, производная от мужского имени Троян. Это древнее славянское имя, сформировавшееся от глагола "троить", "умножать". До сих пор часто используется в хорватском языке как "Troja".

Пава – образовалось от латинского имени Paulina. Это женский вариант от Paulinus, происходящий от слова "paulus" – "маленький".

Зоряна – женское имя праславянского происхождения, которое происходит от слова "звезда", "звезда". Это имя было очень популярно во времена до крещения Восточной Европы. Начало возрождаться в 20 и 21 веке.

Ведена – имя, происходящее от славян. Переводится как "все знающее".

Мелания – женское христианское имя. Происходит от одноименного латинского имени Melania, что в переводе – "темная", "черная". В католицизме существует мужское имя Мелания.