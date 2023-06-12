Имя играет немаловажную роль в жизни человека. Оно определяет нашу индивидуальность и отделяет нас от других людей. 24 Канал подскажет, что значит, откуда происходит имя Роман и когда Дни ангела у этих мужчин.

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Значение и происхождение имени

Существуют две версии происхождения имя Роман. Во-первых, оно происходит из древнегреческого языка и означает "сильный", "крепкий".

Второй вариант предполагает, что имя образовалось с латинского языка и переводится как "римлянин", "римский", "из Рима".

Когда Дни ангела Романа

Согласно православному календарю, именины Романа в 2023 году празднуют несколько раз, а именно – 11 и 16 февраля, 1, 6 и 23 августа, 14 октября, 1 и 10 декабря.



Роман Владимирович / Фото Pinterest

Известным святым с этим именем был князь углицкий Роман Владимирович. Он также был строителем храмов во времена монгольского ига.

Характер Романа

Романы – очень трудолюбивые и упорные мужчины. С самого детства они проявляют любознательность и интерес к жизни. Они постоянно находятся в поиске нового и интересного в этом мире.

Мужчины с этим именем знают, как достигать своих целей и никогда не сомневаются в своих решениях. Им характерна мощная интуиция и высокий интеллект, который они умеют использовать себе во благо.

Романы могут долго искать свою вторую половинку, потому что бывают придирчивыми и внимательными к деталям. Готовы жениться только на той женщине, которая полностью готова посвятить себя семье. Впрочем, красиво и долго ухаживают, если убеждены в своем выборе.