Ім'я грає важливу роль у житті людини. Воно визначає нашу індивідуальність та відокремлює нас від інших людей. 24 Канал підкаже, що означає, звідки походить ім'я Роман та коли Дні ангела у цих чоловіків.

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Значення та походження імені

Існують дві версії походження ім'я Роман. За першою, воно походить з давньогрецької мови й означає "сильний", "міцний".

Другий варіант передбачає, що ім'я утворилось з латинської мови та перекладається як "римлянин", "римський", "з Риму".

Коли Дні ангела Романа

Відповідно до православного календаря, іменини Романа у 2023 році святкують кілька разів, а саме – 11 та 16 лютого, 1, 6 та 23 серпня, 14 жовтня, 1 та 10 грудня.



Роман Володимирович / Фото Pinterest

Відомим святим з цим іменем був князь углицький Роман Володимирович. Він також був будівельником храмів за часів монгольського ярма.

Характер Романа

Романи – дуже працьовиті та наполегливі чоловіки. З самого дитинства вони проявляють допитливість та інтерес до життя. Вони постійно перебувають у пошуку нового та цікавого у цьому світі.

Чоловіки з цим іменем знають, як досягати своїх цілей та ніколи не вагаються у своїх рішеннях. Їм характерна потужна інтуїція та високий інтелект, який вони вміють використовувати собі на благо.

Романи можуть довго шукати свою другу половинку, бо бувають прискіпливими та уважними до деталей. Готові об'єднатись у шлюбі лише з тою жінкою, яка повністю готова присвятити себе сім'ї. Втім, красиво та довго залицяються, якщо переконані у своєму виборі.