У питанні вибору імен можна керуватися різними факторами. Це суб'єктивне бачення, бо кожному може подобатись різне. 24 Канал намагався підібрати красиві жіночі імена, які сподобаються всім.
До теми Запальна та несподівана: що означає ім'я Анастасія та коли День ангела у цих жінок
Перелік і значення гарних жіночих імен
- Ольга – "присвячена", "священна","свята".
- Катерина – "вічно чиста".
- Наталія – "благословенна" або "різдвяна".
- Юлія – "пухнаста", "хвиляста", "кучерява".
- Поліна – "сонячна".
- Дарина – "дарована Богом", "подарунок".
- Вероніка – "та, що приносить перемогу".
- Христина – "християнка", "віддана Христу".
- Олена – "світоч", "смолоскип".
- Богдана – "Богом дана".
- Софія – "мудрість", "розум".
- Марія – "сумна", "вперта", "самостійна".
- Вікторія – "перемога".
- Анастасія – "воскресіння" або "повернення до життя".
- Олександра – "захисниця", "надія", "відважна".
- Аліса – "благородний образ", "благородне походження".
- Єлизавета – "присяга", "Богом присягаюсь".
- Уляна – "щастя".
- Валерія – "міцна".
- Софія – "мудрість", "розум".