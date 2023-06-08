Анастасія – поширене ім'я у багатьох країнах та має різні варіанти написання та вимови залежно від культурних та мовних впливів. Воно має скорочені форми, такі як Настя або Саша. 24 Канал підкаже, що означає це ім'я, звідки воно походить та коли Дні ангела Анастасії.

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Значення та походження імені

Анастасія – жіноча форма чоловічого імені Анастасій або Анастас. Воно походить з давньогрецької мови та означає "воскресіння" або "повернення до життя". Найчастіше вживають зменшену форму цього імені – Настя, а також Ната, Нася, Настюха, Настуся, Настюша, Туся, Стася, Ася.

Ім'я закріпилось у християнстві, адже його носила Анастасія Римська – ранньохристиянська мучениця I століття. Віднесена до лику святих й Анастасія Сербська – мати патріарха Сави Сербського.

Коли Дні ангела

Анастасія святкує свої іменини кілька разів на рік: 4 січня, 23 березня, 5 квітня, 28 квітня, 10 травня, 1 червня, 9 червня, 4 липня, 17 липня, 10 серпня, 11 листопада, 12 листопада, 26 грудня.

Характер Анастасії

Анастасії – дуже щирі та емпатичні люди. Вони можуть співчувати, відчувати людей по енергетиці. Вони – комунікабельні та добре ладять з людьми. Тому часто обирають соціальні професії, як-от, вчитель чи психолог.

Попри те, що Анастасії багато мріють та вдаються до романтики, іноді вони здатні на екстрим. Це може бути як вибір професії, так і хобі, зокрема, альпінізм чи повітряна гімнастика.

Анастасії залишаються впевненими у будь-яких ситуаціях та мають чітку позицію. Якщо вони у чомусь переконані, їхню думку буде важко змінити. Такі жінки завжди справедливі та помірковані.