Шукати щось небанальне – абсолютно нормально, адже ви хочете назвати дитину цікаво й щоб таких імен було мало в соціумі. 24 Канал підготував невеличкий перелік рідкісних імен для хлопчиків, які вас вразять.

Це цікаво Просто вау: 5 незвичайних жіночих імен, які сподобаються кожному

Перелік імен для хлопчиків

Рустам – цікаве та незвичне ім'я, яке з'явилося в Персії й значить "гігант". Його трактують як "міцний тілом". У народів, яких це ім'я популярне, побутують різні версії походження. Хтось каже Рустем, хтось – Рустан. Серед татар і казахів розповсюджена форма – Рустемджан.

Дамір має різні варіанти виникнення. Одна з них свідчить, що Дамір скоротили від імені Далимир. Спершу воно складалося з 2 частин: "дав" та "имир" (великий), що означало "подарунок знаменитого". Згодом "имир" слов'яни перетворили в "миръ" ("спокій"). Тоді ім'я почали трактувати як "засновник світу".

Побутує думка, що Дамір, так само як Тимур і Димер – похідні від татарського імені Тимер. Його переклад – "залізо" або "наполегливий".

Матвій – красиве ім'я з давньоєврейським корінням. Дослівно перекладають як "дар Ягве (Бога)", тобто "дарований Богом". Матвій можна побачити в Біблії, адже так було звати євангеліста – одного з дванадцяти апостолів.

Вільям – ім'я з давньонімецьким походженням. Виникло від імені Вільгельм: частинка wil – означала "воля", а helm – "шолом", "захист". У Англію потрапило разом через завоювання норманів у XI столітті. Також було звати першого норманського короля Англії Вільгельма Завойовника.



Король Англії Вільгельм / Фото "Артефакт"

Тамерлан – загадкове ім'я, яке рідко можна почути. Ймовірно, воно казахського походження зі значенням "залізний лев", оскільки складається з 2 повноцінних слів – "залізо" та "лев". Схоже до нього – ім'я Тимур. Воно має інше коріння, водночас однакове значення – "залізо".

Даміан – сформувалося від греків. Дослівний переклад такий: "належить, Дамії", так називалася таємна богиня родючості та достатку. А от зі староєврейської – трактується як "приборканий дикий, підлеглий". Буває, що можна побачити протилежне тлумачення – "приборкувач", "завойовник".

Тадей – звучить небанально. З давньогрецької мови має значення "серце" або "похвала". Якщо брати до уваги єврейську версію виникнення імені, то воно значить "дар Бога".

Ім'я Захар – зі староєврейським корінням. Його трактують як "пам'ять Господнього" або як "той, хто пам'ятає Бога".