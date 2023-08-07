Искать что-то небанальное – абсолютно нормально, ведь вы хотите назвать ребенка интересно и чтобы таких имен было мало в социуме. 24 Канал подготовил небольшой перечень редких имен для мальчиков, которые вас поразят.

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Список имен для мальчиков

Рустам – интересное и необычное имя, появившееся в Персии и означающее "гигант". Его трактуют как "крепкое тело". У народов, которых это имя популярно, бытуют разные версии происхождения. Кто-то говорит Рустем, кто-то – Рустан. Среди татар и казахов распространена форма – Рустемджан.

Домир имеет разные варианты возникновения. Одна из них свидетельствует, что Дамир был сокращен от имени Далимир. Сначала оно состояло из 2 частей: "дал" и "имир" (великий), что означало "подарок знаменитого". Впоследствии "имир" славяне превратили в "миръ" ("спокойствие"). Тогда имя стали трактовать как "основатель мира".

Есть мнение, что Дамир, так же как Тимур и Дымер – производные от татарского имени Тимер. Его перевод – "железо" или "упорный".

Матвей – красивое имя с древнееврейскими корнями. Дословно переводят как "дар Ягве (Бога)", то есть "дарованный Богом". Матфей можно увидеть в Библии, ведь так зовут евангелиста – одного из двенадцати апостолов.

Уильям – имя с древнегерманским происхождением. Возникло от имени Вильгельм: частица wil – означала "воля", а helm – "шлем", "защита". В Англию попало вместе из-за завоевания норманнов в XI веке. Также было зовут первого норманского короля Англии Вильгельма Завоевателя.



Король Англии Вильгельм / Фото "Артефакт"

Тамерлан – загадочное имя, которое редко слышно. Вероятно, оно казахского происхождения со значением "железный лев", поскольку состоит из 2 полноценных слов - "железо" и "лев". Похоже на него – имя Тимур. Они имеют другие корни, одновременно одинаковое значение - "железо".

Дамиан – сформировалось от греков. Дословный перевод таков: "принадлежит, Дамии", так называлась тайная богиня плодородия и изобилия. А вот из древнееврейского – трактуется как "укротимый дикий, подчиненный". Бывает, что можно увидеть противоположное толкование – "укротитель", "завоеватель".

Фаддей – звучит небанально. Из древнегреческого языка имеет значение "сердце" или "похвала". Если учесть еврейскую версию возникновения имени, то оно значит "дар Бога".

Имя Захар – со староеврейскими корнями. Его трактуют как "память Господня" или как "помнящий Бога".