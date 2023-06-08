Анастасия – распространенное имя во многих странах имеет разные варианты написания и произношения в зависимости от культурных и языковых влияний. Оно имеет сокращенные формы, такие как Настя или Саша. 24 Канал подскажет, что означает это имя, откуда оно происходит и когда Дни Ангела Анастасии.

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Значение и происхождение имени

Анастасия – женская форма мужского имени Анастасия или Анастас. Оно происходит на древнегреческом языке и означает "воскресение" или "возвращение к жизни". Чаще всего используют уменьшенную форму этого имени – Настя, а также Ната, Нася, Настюха, Настуся, Настюша, Туся, Стася, Ася.

Имя закрепилось в христианстве, ведь его носила Анастасия Римская – раннехристианская мученица I века. Отнесены к лику святых и Анастасия Сербская – мать патриарха Саввы Сербского.

Когда Дни ангела

Анастасия отмечает свои именины несколько раз в год: 4 января, 23 марта, 5 апреля, 28 апреля, 10 мая, 1 июня, 9 июня, 4 июля, 17 июля, 10 августа, 11 ноября, 12 ноября, 26 декабря.

Характер Анастасии

Анастасии – очень искренние и эмпатичные люди. Они могут сочувствовать, ощущать людей по энергетике. Они - коммуникабельны и хорошо ладят с людьми. Поэтому часто выбирают социальные профессии, например учитель или психолог.

Несмотря на то, что Анастасии многие мечтают и прибегают к романтике, иногда они способны на экстрим. Это может быть как выбор профессии, так и хобби, в частности, альпинизм или воздушная гимнастика.

Анастасии остаются уверенными в любых ситуациях и имеют четкую позицию. Если они в чем-то уверены, их мнение сложно изменить. Такие женщины всегда справедливы и умерены.