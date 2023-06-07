Мешканці Давнього Риму підкорялися різним богам, кожен з яких мав владу над певною сферою. Вони мали гарні імена, які довго залишаються у пам'яті. 24 Канал поділиться найяскравішими з них.

До теми Ім'я Анна: що воно означає та звідки походить

Імена римських богів

Юпітер – бог неба та грому у давньоримській релігії. Він був головним серед інших богів у міфології. Слідкував за дотриманням присяг та віддавав перемогу в бою полководцям. Керував державною релігією в Римі, поки християнство не стало головною релігією.



Юпітер / Фото iStock

Його ім'я складається з двох частин: "ю" означає "добрий" або "щедрий", а "пітер" походить від слова "патер", що перекладається як батько. Тобто, ім'я має значення "добрий батько".

Дружиною Юпітера була Юнона – захисниця та порадниця держави. Її зображали одягненою у плащ з козячої шкіри. За переказами, походження імені – від "iuven", що означає "молодь".



Юнона / Фото Marie Claire

Нептун – бог морів, океанів, річок і всього, що пов'язано з водою. Він також контролював повені, бурі, прибої та морські стихії. Його часто зображували з тризубцем, якими він керував водними потоками та підіймав хвилі. Нептун – латинське ім'я, яке походить від слова "nuptus", що означає "одружений".



Нептун / Фото Canva

Його дружиною була Мінерва – богиня мистецтва, музики, поезії, торгівлі та ремесла. Входила до Капітолійської тріади – трійки найважливіших богів, разом із Юпітером та Юноною. Ім'я Мінерва утворилось від протоіталійського "meneswo", що у перекладі – "розумний", "розуміє".



Мінерва / Фото jyvopys.com

Спочатку Марс вважався богом родючості та рослинності, який може захистити урожай від загибелі. Втім, згодом став богом війни та бойових дій, але не для варварства, а для – встановлення порядку. Марс вважався захисником Римської держави.



Марс / Фото Depositphotos

Його завжди зображали як воїна зі зброєю та бронею. Його символами були щит, меч, державний стяг й військові трофеї. Одна з теорій вказує на те, що ім'я Марс походить від стародавнього італійського слова "Mavors", що означає "сила" або "сильний".

Дружиною Марса була Венера – богиня садів та весни. Вона керувала розквітом сил, коханням, допомагала пробуджувати почуття між людьми. Її символами були рожевий квітковий вінок, яблуко, голуб і троянди. Венеру часто зображували як молоду жінку з чарівною красою і привабливістю. Одна з версій свідчить, що Венера походить від латинського слова "venus", що означає "приходити" або "з'являтися".



Венера / Фото tureligious.com

Аполлон був богом музики, пророцтва та лікування, а також – світла й краси. Аполлон часто зображувався з лірою – музичним інструментом, який символізує музику і поезію. У римській міфології він виступав як пророк й давав поради іншим богам і людям.



Аполлон / Фото tureligious.com

Існує версія, що ім'я походить від давньогрецького слова "апелао", яке перекладають як "той, що відхиляє" або "той, що уникає".



Діана / Фото Pinterest

Жінкою Аполлона стала Діана – богиня дикої природи, полювання та жіночності. Її ще називали Трією, як знак потрійної влади: на землі, на небі й під землею. Ім'я Діана – латинського походження, що перекладається як "божественна", "богиня".