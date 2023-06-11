В погоне за оригинальностью люди выбирают самые разные имена, даже трудновыразимые. А английские имена – понятны и просты. 24 Канал собрал самые популярные имена, происходящие из Великобритании.

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Имена английского происхождения

Уильям – популярное английское имя, которое происходит от имени "Вильгельм", состоящего из "wil" (воля, желания) и "helm" (шлем, защита). То есть, имя означает "желанный". Некоторые трактуют его как "решительный защитник" или "желающий защитить". Имя Уильям стало популярным в средневековой Англии после завоевания Нормандии Вильгельмом Завоевателем, который стал первым нормандским королем Англии в 1066 году.

Джек – сокращенная форма имени Якоб или Яков в английском языке. По одной из версий, по староанглийскому языку Джек означает "Бог милостивый". Чаще Джеком называют детей в Англии и Соединенных Штатах Америки.

Имя Харпер имеет английское происхождение. Оно происходит от слова "harp" - то есть арфа и в переводе означает "игрок на арфе". Харпер первоначально использовали в качестве фамилии, чтобы идентифицировать людей, игравших на арфе. Имя стало очень популярным благодаря американской писательнице Харпер Ли, которую отметили Пулитцеровской премией в 1962 году.

Шарлотта – женская форма, образовавшаяся от мужского имени Шарль, производного имени Карл, что было очень популярно в Англии, особенно, среди династии монархов. Оно означало "человек", "человек", "свободный человек".

Меган имеет валлийское происхождение – один из британских языков. Оно состоит из 2 частей: от "mor" (море) и "gan" (как-нибудь). То есть трактуется как "связанный с морем". Другое объяснение свидетельствует, что вместо "gan" там было "cant" (песня), что означает "морская песня". Яркой представительницей имени является супруга британского принца Гарри, Меган Маркл.

Керри – сейчас распространено имя в Великобритании, но сначала это было фамилией. Оно переводится как "из смуглого племени", "темноволосого". Популярной героиней с этим именем была Кэрри Брэдшоу, которую сыграла Сара Джессика Паркер в сериале "Секс в большом городе".