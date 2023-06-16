Владиславы растут эмпатичными и отзывчивыми с самого детства. Они обладают особой интуицией, которая помогает им в различных жизненных ситуациях. Что значит это имя откуда происходит, какие известные люди его носят и когда Дни ангела – расскажет 24 Канал.

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Происхождение имени

Владислав – это мужское славянское имя, состоящее из двух частей: власть – означает "владеть" и слав – "слава". То есть, значение имени трактуется как "тот, кто слывет".

Одна из версий происхождения этого имени трактует, что оно произошло от древнегерманского имени Waldemar. Оно также имеет две основы: waltan – "царствовать", "царить" и mari – "славный", "знаменитый".

Известные люди с этим именем

Владислав Ващук – бывший футболист и защитник. Играл за сборную Украины, больше всего в киевском футбольном клубе "Динамо". За высокие спортивные результаты на чемпионате мира 2006 года в Германии его отметили орденом "За мужество" III степени. 9 раз становился Чемпионом Украины. В мае 2023 пошел служить в Нацгвардию.



Владислав Ващук / Фото из инстаграма

Владислав Шевченко – юморист и сценарист. Снимает скетчи – небольшие комические ролики в инстаграмме и тиктоке.



Влад Шевченко / Фото из инстаграма

Владислав Яма – танцовщик, судья телевизионных шоу "Танцуют все", "Украина имеет талант", "Танцы со звездами", "Модель XL" и "Лига смеха". Также был ведущим дневной телепрограммы "Твой день". Победил открытый чемпионат Лондона по спортивным танцам. С 24 февраля 2022 года Владислав со своей семьей перебрались в США.



Влад Яма / Фото из инстаграма

Владислав Каращук, более известный как Laud – певец, автор песен и композитор. Стал финалистом вокального шоу "Голос Страны". Дважды принимал участие в национальном отборе на Евровидение в 2018-2019 годах. Самые его хиты - "2 дня", "Придумал", "В эту ночь".



Laud / Фото из инстаграма

Когда Дни ангела

Владиславы празднуют свои именины только раз в год 7 октября.

В общем, в жизни Владиславы – очень коммуникабельные и дружеские. У них много друзей и знакомых. Обладают острым умом и хорошим чувством юмора. Также им часто везет в любви.